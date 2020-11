Retrospectief: De opgeblazen molen

Op 11 juni 1937 werd deze foto, onder de belangstellende blikken van een handvol passanten en buurtbewoners, gemaakt in Doesburg. Centraal op dit fraaie plaatje uit het archief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat de Walmolen, die vele jaren aan de Koepoortwal stond. De straat waarin we kijken, heet niet voor niets de Windmolenstraat.

De molen op deze foto werd gebouwd in 1811. Maar voordien stonden op dezelfde plek ook al verschillende zogenaamde standerdmolens. De walmolen moest wind vangen om te kunnen functioneren, dus stond het op een kunstmatige heuvel. Bovendien ging het geval een flink eind de lucht in. Wie wil zien hoe de Doesburgse molen er uit heeft gezien, kan terecht in Doetinchem, waar een soortgelijk exemplaar nog steeds staat. Ook op een heuveltje aan de rand van de stad, waar de wind makkelijk gevangen kon worden.

De Doesburgse walmolen wordt in publicaties van molenkenner Anton ten Bruggencate beschreven als een rondstenen stellingmolen. Een ronde bovenkruier. In de molen kon met twee paar stenen worden gemalen. Het eerste koppel maalstenen werd gebruikt voor het malen van rogge, het tweede voor tarwe.

In de jaren dat deze foto werd gemaakt, kort voor de oorlog, verkeerde de Doesburgse molen in een uitstekende werkende staat. Maalvaardig, noemde Ten Bruggencate dat.

Dat veranderde op 15 april 1945 letterlijk in één klap. De verslagen en terugtrekkende Duitse soldaten lieten een speciaal ‘sprengkommando’ los op een aantal markante Doesburgse gebouwen. Stuk voor hoog boven de stad uittorende bouwwerken en als zodanig bruikbaar als uitkijkpost, maar voor de verslagen Duitsers feitelijk nutteloos als militair object. De verwoestingen van die dag worden dan ook als volledig zinloos gezien.

Naast de molen vielen die dag ook nog de watertoren en de toren van de Martinikerk onder de springladingen van de nazi’s. Ze zagen zelfs kans de Doesburgse synagoge te bedelven onder het puin van de opgeblazen toren.

De kerktoren werd na de oorlog hersteld. De watertoren en de walmolen niet meer. In 2001 was er een initiatief om de molen te herbouwen, maar dat is er tot op heden nooit van gekomen.