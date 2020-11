Renovatie van Klarenbeekse wegen

KLARENBEEK – Klarenbeeks Belang is blij met de renovatie van de Molenweg, Sparrenweg en een deel van de Bosweg. Het bestuur hoort vele positieve geluiden vanuit het dorp.

Van een aanwonende van de Molenweg kreeg het bestuur een leuke reactie. Die bewoner schreef: “Het heeft lang geduurd, maar de ruwe asfaltlaag van de Molenweg, Sparrenweg en een deel van de Bosweg is verwijderd en vervangen door straatklinkers. De verhoogde plateaus, aangelegd om de snelheid van het verkeer te minderen, zijn geplaveid met mooie gekleurde klinkers. Vooral het gebied rond de molen met verschillende soorten gekleurde klinkers ziet er heel mooi uit; een lust voor het oog, evenals de parkeerstroken. De bewoners aan het eind van de Molenweg zijn blij dat het zandweg gedeelte tot aan de Postweg is verhard. Eindelijk zijn ze bevrijd van de vele stofwolken. De vernieuwde wegen geven een ruimtelijk en rustiger straatbeeld. De renovatie van de wegen geeft dit deel van Klarenbeek een mooier aanzien.”

De gemeente Voorst heeft ook groot onderhoud uitgevoerd aan de Broekstraat, waar een nieuwe asfaltlaag aangebracht is. Binnen de bebouwde kom is de inrichting gewijzigd en de snelheidslimiet verlaagd naar 30 kilometer per uur. Verder zijn buiten de bebouwde kom enkele ‘landbouwvriendelijke’ drempels geplaatst.