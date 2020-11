Raadsforum over belasting

GEM. BRUMMEN – Op donderdag 3 december staat er weer een forumbijeenkomst op de agenda van de Brummense gemeenteraad. Er wordt onder andere gesproken over het rapport van bureau Berenschot over het sociaal domein, de begroting van PlusOV en de belastingvoorstellen voor komend jaar. Ook de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan voor woningbouw op de voormalige locatie van de Krullevaar, de grondexploitatie van het Graaf van Limburg Stirumplein en het actualiseren van een aantal financiële beleidsdocumenten staan op de agenda.

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt digitaal gehouden. Het forum is een openbare vergadering, die live te volgen is via www.brummen.nl en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom. Het is mogelijk in te spreken tijdens deze bijeenkomst, zowel over onderwerpen op de agenda als onderwerpen die daar niet op staan. Aanmelden hiervoor kan bij de raadsgriffier via tel. 06-40814728 of griffie@brummen.nl.