Prioritering in nieuw veiligheidsplan Rheden

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden wil de komende jaren vooral aandacht besteden aan Covid-19, speciale doelgroepen en de aanpak van ondermijnende activiteiten. Dit stelt het college de gemeenteraad voor in het nieuwe veiligheidsplan 2021 en 2022.

Deze drie onderwerpen hebben de komende jaren prioriteit. Het bestrijden van de coronapandemie gaat zeker nog wel enige tijd duren. Dit zal veel tijd en inzet vragen van de gemeente en haar veiligheidspartners. Ondermijning was ook in het vorige veiligheidsplan al een belangrijk onderdeel. Dit krijgt nu een vervolg. Tot slot is er ook meer aandacht voor mensen uit specifieke doelgroepen: arbeidsmigranten, personen met verward gedrag en jeugd, in geval van overlast. Burgemeester Carol van Eert benadrukt dat arbeidsmigranten niet alleen geassocieerd moeten worden met onveiligheid en overlast. “We hebben als regio de arbeidsmigranten ook hard nodig. Met elkaar moeten we er voor zorgen dat zij een goed verblijf hebben zolang zij werken in Nederland. Maar we moeten er ook voor zorgen dat er niet te veel arbeidsmigranten in één buurt op dorp wonen”, aldus burgemeester Van Eert.

Het nieuwe veiligheidsplan is onder andere opgesteld naar aanleiding van een evaluatie van het vorige beleid. Daarnaast is de belangrijkste bron de Veiligheidsmonitor. In deze monitor zijn inwoners vragen gesteld over criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van de gemeente. Daaruit bleek dat inwoners iets meer tevreden zijn over hun buurt dan 4 jaar geleden, maar ook dat zij zelf meer preventieve maatregelen hebben genomen.

Wat ook naar voren kwam, is dat traditionele criminaliteit steeds meer plaatsmaakt voor digitale criminaliteit. Ook de cijfers van de politie, het Veiligheidshuis en Bureau Halt zijn meegenomen bij het opstellen van het nieuwe veiligheidsbeleid. Bij deze cijfers valt ook het aantal de personen met verward gedrag op. Daarnaast is een stijging te zien in drugscriminaliteit.

De planning is dat de gemeenteraad het voorstel van het college op 1 december bespreekt in de voorbereidende vergadering. In de gemeenteraad van 15 december kan er dan een besluit over genomen worden. Beide vergaderingen zijn online te volgen.