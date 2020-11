Pleegouders gezocht in de gemeente Brummen

GEM.BRUMMEN – In het kader van de Week van de Pleegzorg werd onlangs aandacht gevraagd voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Ook in de gemeente Brummen is er een tekort aan pleegouders. In samenwerking met pleegzorgorganisaties en de gemeenten binnen de zorgregio Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe start de gemeente Brummen een campagne om nieuwe pleegouders te werven.

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp en wordt geboden door jeugd- en opvoedhulp-organisaties die lid zijn van Jeugdzorg Nederland. Er zijn verschillende manieren om pleegouder te zijn. Het is mogelijk om pleegouder in deeltijd te worden of voor kortere tijd. Pleegouders kunnen alleenstaand zijn, getrouwd of samenwonend, (buitenshuis) werkend of thuis, met of zonder eigen kinderen; het kan allemaal.

“Er is al jaren een tekort aan pleegouders. Aan bevlogen mensen die tijdelijk de zorg van een kwetsbaar kind of jongere op zich willen nemen”, laat jeugdwethouder Ingrid Timmer van de gemeente Brummen weten. “In totaal hebben in Nederland vorig jaar 16.700 pleeggezinnen voor 23.272 pleegkinderen gezorgd. Het aantal pleegkinderen nam vorig jaar toe met ruim 500. Reden om samen met pleegzorgorganisaties een zoektocht te starten naar nieuwe pleegouders.“

De zoektocht stond overigens gepland voor dit voorjaar, maar vanwege de coronacrisis werd geplande campagne opgeschort. “Met of zonder crisis. Er zijn altijd nieuwe ouders nodig. Dus daarom starten we de campagne nu alsnog, uiteraard helemaal binnen de maatregelen”. vertelt Timmer. Ze vervolgt: “We zullen volop gebruik maken van digitale kanalen en ook de wervings- en informatiebijeenkomst zal digitaal zijn.”

Via diverse acties wordt de komende periode aandacht gevraagd voor het pleegouderschap. Deze acties werken toe naar een digitale bijeenkomst op woensdagavond 11 november. Tijdens deze bijeenkomst krijgen zij die interesse en belangstelling hebben, vrijblijvende informatie over wat pleegzorg is. En natuurlijk is er ook online de mogelijkheden om vragen te stellen aan ervaren pleegouders.

www.openjewereld.nu