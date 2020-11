Plannen voor Jeu de Boules in Eerbeek

EERBEEK – John van Dijk kwam erachter dat veel ouderen die momenteel, in verband met corona, niet gaan bridgen, schaken, dammen, biljarten of iets dergelijks, toch graag actief willen blijven en zeker niet in de laagste versnelling. Hij kwam op het idee om een jeu de boulesvereniging op te zetten in Eerbeek. Binnenkort wil hij een informatieavond houden om te peilen of er voldoende interesse is.

“De jeu de boulessport is een fantastische bezigheid en kan worden beoefend door iedereen die in staat is een boule te werpen. Dus geschikt voor bijna elke leeftijd, ongeacht geslacht, is jeu de boules een perfecte vrijetijdsbesteding. Bovendien biedt het ruimte voor nieuwe ontmoetingen”, aldus initiatiefnemer John van Dijk. Bij voldoende belangstelling is hij voornemens de nieuwe vereniging J.B.V. Eerbeek op te richten. Er is waarschijnlijk al zicht op een

een terrein en een mooie accommodatie, dit moet een ontmoetingsplek voor jong en oud worden.

Initiatiefnemer John van Dijk wil binnenkort een informatieavond gaan beleggen in het beoogde clubhuis. Deze avond is bedoeld om te onderzoeken of er voldoende interesse is, te brainstormen over de aanpak, de mogelijkheden voor het opstarten van een vereniging, regels etc. De aanvang van de bijeenkomst is 19.00 uur. De datum en locatie worden nog bekend gemaakt, maar zal in Eerbeek zijn.

Tijdens de informatieavond kunnen bezoekers nader kennis maken met jeu de boules en worden eventuele vragen beantwoord. Belangstellenden kunnen zich voor deze avond aanmelden via jeudeboules.eerbeek@gmail.com of via tel. 06-53316400.