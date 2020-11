Papiermeesters steken handen weer uit de mouwen in Velp

VELP – Zaterdag 31 oktober konden bewoners van Velp hun oude papier weer kwijt bij de Grote Kerk in Velp. De papiermeester stonden, dit keer met mondkapje, klaar om het papier in ontvangst te nemen. De papieractie wordt maandelijks gehouden. Tussen 8.30 en 11.30 uur staat de containtr op het parkeerterrein bij de Grote Kerk. Bewoners van de flats aan de Zwanensingel in Velp kunnen hun oud papier in de hal of aan de weg klaarzetten. De opbrengst van het oud papier wordt meestal gebruikt voor onderhoud aan de kerk en het orgel.

Foto: Han Uenk