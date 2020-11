Pannatoernooi met pieten bij sc Rheden

RHEDEN – Hoewel de competitie al een poosje stilligt, mag de jeugd gelukkig nog wel lekker voetballen en onderling een wedstrijdje spelen. Reden voor voetbalvereniging SC Rheden om ook op zaterdag 20 november weer een leuke activiteit te verzorgen. Vanuit de ‘Ik Buurt Mee’-actie van de gemeente Rheden waren er voldoende cheques ingediend om een prachtig opblaasbaar pannaveld aan te schaffen en deze werd zaterdag officieel ingewijd met een pannatoernooi voor de jeugd. In de ochtend streden de jongste voetballers onderling tegen elkaar en tijdens het toernooi kregen ze zelfs nog bezoek van twee Pieten, die pepernoten uitdeelden. In de middag waren de oudere jeugdleden aan de beurt om hun skills op het pannaveld te laten zien. Voor alle deelnemers was er een medaille en een goed gevulde goodiebag en natuurlijk kregen de beste spelers een mooie beker mee naar huis.