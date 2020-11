Outside the Box in Kunstlab

DOESBURG – Ongeveer een jaar geleden deed het Kunstlab in Doesburg een oproep om ‘outside the box’ te denken. Elke maand kreeg iedereen die mee wilde doen aan deze creatieve uitdaging een ander onderwerp voorgeschoteld, variërend van Leporello tot Doosje en Cilinder & Buis. Een selectie van de verrassende resultaten is van 1 tot en met 29 november te zien in de Opkamer van het Kunstlab Doesburg. Winkel en expositie zijn open op dinsdag tot en met zaterdag en op de Culturele Zondag (iedere eerste zondag van de maand) van 12.00 tot 17.00 uur.