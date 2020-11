Oudste boom van Nederland heeft nog goede oogst

LOENEN – Bij kasteel Ter Horst in Loenen staat wellicht de oudste boom van Nederland. Zeker is dat niet te zeggen, maar deskundigen vertellen dat de bomen daar enige eeuwen oud moet zijn. Er wordt zelfs gesproken en geschreven over ongeveer 500 jaar oud. Het is een tamme kastanje, in deze streek ook wel ‘tamme tukkel’ genoemd.

De deelnemers aan de rondleidingen bij Kasteel Ter Horst ontdekten vorige jaren rond deze tijd al snel de tamme kastanjes, die nabij de Oranjerie voor het oprapen lagen. Helaas door corona gaan de rondleidingen van de stichting Wijnand Hacfort nu niet door. Maar de tamme kastanjebomen geven toch weer hun vruchten.

Er staan twee bomen naast elkaar. De eeuwenoude boom met daarnaast een tweede boom. Men heeft het vermoeden dat het ‘een dochter’ is van de moederboom. Opmerkelijk bij de oude boom, die veel scheuren en oudheid vertoont, zijn sommige takken nog ruimschoots beladen met bolsters, de vruchten.

Kasteeleigenaar Alexander Russelman laat de boom, ook al wordt deze wat gebrekkig, rustig staan op de oude plek. Hij vindt dat hij geen boomchirurg of een andere expert bij de boom moet laten komen om deze wat op te lappen. De boom leeft nog volop.

De boom heeft wellicht behoord bij het oude landhuis dat voor de bouw van het kasteel in 1557 op deze plek heeft gestaan. Eeuwenlang heeft ‘de tamme tukkel’ zich weten te handhaven, al is zij wel geschonden uit de strijd gekomen en heeft door de stormen wat ‘ledematen’ moeten missen.

Foto: Martien Kobussen