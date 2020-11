Oranje verlichte gebouwen voor aandacht voor strijd tegen geweld tegen vrouwen

REGIO – Orange the World is een wereldwijde campagne van de Verenigde Naties om geweld tegen vrouwen te stoppen. Deel van de jaarlijkse campagne is het oranje uitlichten van gebouwen in meer dan honderd landen ter wereld. Niet alleen de Brandenburger Tor, de Sfinx en Times Square werden al in oranje licht gehuld, dit jaar worden tussen 25 november en 10 december ook iconische plekken in Brummen en Eerbeek en omgeving oranje verlicht onder de noemer Orange the IJssel.

“Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. Dit varieert van seksuele intimidatie tot verkrachting, van huiselijk geweld tot gedwongen huwelijken en genitale verminking”, vertellen Hilda Tjeerdsma en Joline Luitjens van Soroptimistclub Zutphen, mede-coördinator van de actie in Nederland. “In Nederland heeft zelfs 45 procent van de vrouwen en meisjes te maken met geweld. Het komt voor in alle lagen van de bevolking en er rust nog steeds een taboe op, omdat het gepaard gaat met angst en schaamte.”

Om hier aandacht voor te vragen startte op 25 november de door de Verenigde Naties geïnitieerde Internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen. Orange the World eindigt op 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten. In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs.

Hilda Tjeerdsma en Joline Luitjens van Soroptimistenclub Zutphen zochten contact met de Soroptimistclubs en alle gemeenten die aan de IJssel liggen, om zo vorm te geven aan Orange the IJssel. Het resultaat is dat in de actieperiode overal langs de IJsselgemeenten gebouwen en objecten oranje worden uitgelicht: Van Kampen tot aan Westervoort. Zo worden landgoed Reuversweerd en de Pancratiuskerk in Brummen oranje verlicht, evenals de fontein in Eerbeek en de wegverlichting naar de pontjes over de IJssel in de gemeente Bronckhorst.

www.orangetheworld.nl