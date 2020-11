Oranisator gezocht voor Reuma-collecte

BRUMMEN – Rond de derde week van maart is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland. Collectanten en organisatoren zijn daarbij onmisbaar. ReumaNederland zoekt een collecte-organisator in Brummen. Na 13 jaar vindt Ingrid Bos het tijd het stokje over te dragen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Ingrid via tel. 0575-567531 of ingrid.bos@xs4all.nl. Een mail sturen naar vrijwilligers@reumanederland.nl kan ook.

De opbrengst van de collecte helpt de levens van meer dan 2 miljoen Nederlanders met reuma te verbeteren. Vorig jaar haalden alle collectanten samen bijna 3 miljoen euro op voor reumaonderzoek op.