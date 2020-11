Opening boekenvilla bij Komdersuut

ANGERLO – Bij Komdersuut in Angerlo een nieuwe boekenkast geopend, waar bezoekers boeken kunnen halen en brengen. Timen ontwierp en bouwde een mooie villa met gefreesde deuren, stoffen vlaggetjes, een zeiltje op de vloer en pannen op het dak. Ter afsluiting plaatste hij een windvaan met kleuren en motieven van Angerlo, Zevenaar en de Liemers. Yvonne, beheerder van de boekenkasten in Komdersuut, plaatste de eerste boeken in de kast. Er is flink ruimte, dus iedereen is uitgenodigd boeken mee te nemen, zeker nu de weggeefbibliotheek niet toegankelijk is. De vrijwilligers hopen dat mensen er veel gebruik van gaan maken, juist ook op tijden dat Komdersuut gesloten is.