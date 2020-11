Open dagen bij Bouwmensen Apeldoorn en Deventer

APELDOORN / DEVENTER – Bouwmensen Apeldoorn en Deventer openen in november de deuren van hun werkplaats. Studenten die het willen gaan maken als timmerman, metselaar, tegelzetter of assistent uitvoerder kunnen tijdens de open dagen op dinsdag 17, woensdag 18, donderdag 26 en vrijdag 27 november proeven van het vak.

De bouw is sterk, solide en toekomstbestendig. De vraag naar goede vakmannen – en vrouwen zal in de komende jaren alleen maar toenemen, zeggen de Bouwmensen. Bouwmensen is een opleidingsbedrijf voor de bouw. De vestigingen in Apeldoorn en Deventer zijn twee van de in totaal meer dan dertig locaties in Nederland. Het onderwijsaanbod bestaat uit de opleidingen Timmeren, Metselen, Tegelzetten en Assistent Uitvoerder. Martien van Reen, Bouwmensen Apeldoorn: “Een bouwopleiding is veel meer dan timmerman of metselaar worden. Zo bieden we binnen ons onderwijsaanbod bijvoorbeeld keuzedelen aan. De bouw is een hele diverse branche, je kunt jezelf helemaal specialiseren. Dit laten we je graag zien op de open dagen.”

Er worden twee leerroutes aangeboden: BBL en BOL. BBL’ers starten met try out-dagen in de werkplaats, waarna zij al snel aan de slag gaan bij een erkend leerbedrijf: een aannemer in de buurt. Wie de BOL-route volgt, start voor een bepaalde periode in de werkplaats en gaat daarna stage lopen. Het streven in de BOL-route is om binnen een half jaar BBL-vaardig te worden.

Studenten krijgen tijdens de opleiding een contract aangeboden en verdienen direct een salaris. Starten kan op elk moment en leeftijd speelt geen rol. Ook zij-instromers zijn welkom. Jan van Duuren, Bouwmensen Deventer: “We hebben de aanmeldingen voor onze opleidingen afgelopen jaar enorm zien groeien, daar zijn we blij mee. Met de ontwikkelingen in de markt blijven we behoefte houden aan nieuwe instromers. Dat de vergrijzing voor de deur staat, betekent dat er voor jou juist heel veel toekomst is. We kunnen de komende jaren nog wel wat extra handjes gebruiken!”

De werkplaats is zo’n essentieel onderdeel van de opleiding, dat toch is gekozen voor een fysieke open dag. De opleidingen – en dus ook de open dagen – draaien om de activiteiten die in de praktijkruimten plaatsvinden. De locatie in zowel Apeldoorn als in Deventer heeft een prachtige locatie met ruime werkplaatsen en de juiste apparatuur. In Apeldoorn is onlangs een nieuw complex bijgebouwd.

De open dag ziet er wel iets anders uit. Het dragen van een mondkapje is verplicht en bezoekers worden verzocht 1,5 meter afstand te houden. Ook is vooraf aanmelden noodzakelijk. Dit kan via bouwmensen.nl/deventer en bouwmensen.nl/apeldoorn. Bezoekers zijn op de vier open dagen welkom tussen 16.00 en 21.00 uur.