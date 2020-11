Open dag bij Helicon MBO Velp

VELP – Helicon MBO Velp biedt eind november verschillende mogelijkheden aan om kennis te maken met de opleidingen en school. Zo zijn er online presentaties, kunnen studiekiezers online in gesprek met een docent en is het mogelijk om op zaterdag 21 november naar de school toe te komen voor een rondleiding en kennismaking met een docent.

Van 16 tot en met 20 november verzorgt Helicon MBO Velp online presentaties over de opleidingen in de richting van groen, dier, voeding en milieu. Tijdens deze voorlichtingspresentaties krijgen de deelnemers informatie over de opleiding en is er ruimte om vragen te stellen. De voorlichtingen worden gegeven om 18.45 uur of 19.45 uur. Meer informatie opzoeken en aanmelden kan via opendagen.helicon.nl.

Daarnaast is het mogelijk om de school te bezoeken op zaterdag 21 november. Dit jaar zijn rondleidingen met grote groepen niet mogelijk. Een docent vertelt in een persoonlijk gesprek over de opleiding en laat het praktijklokaal zien. Vervolgens laat een student van de opleiding de school en het landgoed zien tijdens een persoonlijke rondleiding. Op deze manier krijgt men coronaproof een goed beeld van de opleiding én school. Bezoekers van de open dag melden zich vooraf voor een bepaald tijdstip aan.

Tot slot is het mogelijk om een online gesprek te voeren met een docent. Aanmelden kan ook via de website.

