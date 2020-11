Online pieten bij Scouting Doesburg

DOESBURG – Scouting Doesburg schiet Sinterklaas en zijn pieten dit jaar te hulp. Op een veilige manier is het gezelschap dit jaar toch in de huiskamer te zien, namelijk via het beeldscherm. De pieten nemen speciaal voor het gezelschap een filmpje op waarbij iedereen persoonlijk wordt toegesproken.Het is filmpje is onbeperkt te bekijken en een leuke herinnering voor later. Per e-mail wordt de gepersonaliseerde videoboodschap verstuurd. De service is niet alleen voor gezinnen in Doesburg, maar ook daarbuiten. Inschrijven kan via www.scoutingdoesburg.nl.