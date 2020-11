BRUMMEN – Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. Het thema voor Nederland Leest in de maand november is ‘1 boek 1000 gesprekken’. In het kader hiervan houdt Bibliotheek Brummen|Voorst op woensdag 11 november volgens het bekende Deense concept de onliny Human Library. Hierin gaan deelnemers met elkaar in gesprek om vooroordelen te onderzoeken en tegen te gaan door met elkaar in gesprek te gaan. Ieder mens is een ‘levend boek’ met een eigen verhaal. Neem Naqib Sadiq uit Brummen. Hij woont al twintig jaar in Nederland, maar komt oorspronkelijk uit Afghanistan. Hij vertelt over zijn leven en ervaringen. In een open gesprek mag alles gevraagd en besproken worden.

De Brummense online Human Library start 11 november om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor een specifieke tijd met een specifiek ‘levend boek’. Een gesprek duurt 20 minuten, met een eventuele verlenging van 10 minuten. Wie zich aanmeldt krijgt een link om deel te nemen. De bijeenkomsten vinden plaats via Zoom en deelnemers hebben dus een apparaat met webcam en microfoon nodig. Aanmelden kan via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl.

www.thehumanlibrary.nl/online