Onderzoek naar kansen Velpse weekmarkt

VELP – Al sinds jaar en dag vindt de weekmarkt van Velp plaats op het parkeerterrein bij Den Heuvel. De wens bestaat om de markt in Velp een impuls te geven om zo ook het centrum van Velp aantrekkelijker te maken. De mogelijkheden hiervoor worden de komende tijd onderzocht.

In het coalitieakkoord 2018-2022 was al afgesproken dat het college van de gemeente Rheden een onderzoek zou doen naar de locatie van de weekmarkt in Velp. Ook vanuit vereniging BIZ Centrum Velp kwam het verzoek voor een onderzoek. De wens is om de wekelijkse markt meer te betrekken bij het winkelcentrum.

Seinpost Adviesbureau voert in opdracht van de gemeente het onderzoek uit. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel is een schouw. Experts gaan de huidige markt en het Velpse winkelgebeid beoordelen.

Het tweede onderdeel van het onderzoek zijn enquêtes. Op verschillende dagen én plekken in Velp worden bezoekers van winkels en de markt gevraagd naar hun mening over de weekmarkt, de locatie, het aanbod, de parkeermogelijkheden en meer. Het afnemen van de vragenlijsten gebeurt volledig corona-proof. Mensen die meedoen aan de enquête blijven anoniem. Seinpost Adviesbureau neemt de enquêtes af vanaf donderdag 26 november.

Ook is er een sessie met ondernemers, waarin marktkooplieden en winkeliers hun ideeën met elkaar en met het onderzoeksbureau delen. Door corona vindt deze sessie waarschijnlijk online plaats.

In het voorjaar van 2021 krijgt het college van B&W de resultaten gepresenteerd. Aan de hand van de resultaten neemt het college een besluit over het vervolgtraject.