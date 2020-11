Omroep Gelderland geeft een kijkje achter de schermen tijdens de tweede golf

​ARNHEM – “Ik vind het pittig, ik zie er tegenop, ik ben moe.” Het is een greep uit de reacties van verpleegkundigen en artsen die hun afdelingen weer vol zien stromen met coronapatiënten en hun roosters gevuld met extra diensten. “Maar we gaan het gewoon weer doen”, klinkt het in een aflevering van Nu, in het ziekenhuis van Omroep Gelderland. De serie wordt wegens succes verlengd.

Als de jonge coronaverpleegkundige Ruth zich weer in haar beschermingspak hijst en vrolijk de kamer opgaat van één van de coronapatiënten op de volle corona-afdeling zegt ze: “ik vind het zwaar; vijf dagen in de week de hele dag in dit warme pak; de heftige, emotionele dingen die we meemaken. Hier ligt een mevrouw waarvan laatst de echtgenoot is overleden. Ze heeft zijn uitvaart niet bij kunnen wonen, geen afscheid kunnen nemen. Dat gaat mij enorm aan het hart. Ik hoop niet dat we dit nog heel lang moeten doen, want dan weet ik niet of we het volhouden.”

Je krijgt het er benauwd van

Ruth is één van de mensen die gevolgd worden in de korte documentaireserie Nu, in het ziekenhuis. Verslaggeefster Annemieke Schakelaar laat zien hoe de situatie nu is in enkele Gelderse ziekenhuizen nu die vol liggen met coronapatiënten. Ze komt op alle afdelingen en spreekt met zowel patiënt als medewerker. Zoals met Arno, geveld door corona. Hij krijgt weinig bezoek; bang om zijn gezin te besmetten. “Het is eenzaam.”

Knutselen voor het zorgpersoneel

Dat de serie wat doet met kijkers en luisteraars, melden de programmamakers. Zo startte één echtpaar meteen met het knutselen van tientallen cadeautjes voor het ziekenhuispersoneel. Dit was na de aflevering waarin een arts en verpleegkundige vertellen dat de waardering die ze in het voorjaar kregen, helemaal is weggevallen. Waar we tijdens de eerste golf veel verhalen hoorden en lazen, is dat dit keer minder. Terwijl de ziekenhuizen vol liggen, ondanks dat nu de cijfers weer dalen. Daar wilde Omroep Gelderland wat aan doen, want het zorgpersoneel blijft onverminderd belangrijk in onze strijd tegen corona. Nu, in het ziekenhuis is iedere woensdag om 17.15 uur te zien bij Omroep Gelderland.