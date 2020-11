Omroep Gelderland en CineCrowd lanceren matchingsregeling documentairemakers

ARNHEM – Omroep Gelderland en CineCrowd hebben de handen ineengeslagen en lanceren een gezamenlijke matchingsregeling, waarbij Gelderse filmmakers kans maken op een bijdrage aan hun crowdfundingcampagne. Dit is maximaal 30 procent van het streefbedrag, met een maximum van 5000 euro.

De samenwerking is specifiek gericht op documentaires met een Gelders belang. Om in aanmerking te komen voor de bijdrage, is het dan ook een voorwaarde dat de documentairemaker, regisseur of producent draait in Gelderland. De filmmaker moet, naast de voorwaarde om in Gelderland te draaien, voldoen aan een aantal beoordelingscriteria. Zo is de documentaire interessant voor het Gelderse publiek, is het onderwerp uniek of urgent en moet de documentaire iets vertellen over de Gelderse of streekgebonden identiteit. De aanvragen worden via en in overleg met CineCrowd gedaan, en het eindoordeel ligt bij Omroep Gelderland.

De documentaires zijn in 2021 te zien bij Omroep Gelderland. Meer informatie is te vinden op www.cinecrowd.com/omroep-gelderland.