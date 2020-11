DOESBURG – De novemberexpositie in het Kunstlab Doesburg draagt de toepasselijke titel Door Weer en Wind. Tot en met 1 december is de expositie te bezoeken. Bezoekers kunnen doorlopen naar de Opkamer en daar zien hoe verrassend leden de opdrachten van het project Outside the Box hebben vormgegeven. Winkel en expositie zijn open op dinsdag tot en met zaterdag en op de Culturele Zondag (iedere eerste zondag van de maand) van 12.00 tot 17.00 uur.