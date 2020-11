Nieuwe voorzitter voor Wijkraad Beinum

DOESBURG – Dick Hoed is sinds 1 oktober voorzitter van Wijkraad Beinum. Hij wil zich vooral gaan richten op zichtbaarheid van de raad, waarmee hij ook meer ideeën uit de wijk verwacht om de leefbaarheid te vergroten.

Hoed is onlangs parttime gaan werken, wat hem meer tijd gaf voor een vrijwillige bijdrage aan de maatschappij. Hij ziet de wijkraad Beinum als essentieel voor de wijk, onder andere omdat de wijkraad als tussenpersoon fungeert tussen de wijkbewoners en de gemeente. “Ook wil ik mijn steentje bijdragen aan het verder verbeteren van het leefklimaat in de wijk.”

De wijkraad speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van het woon- en leefklimaat in de wijk. Dat doet de wijkraad door onder andere het organiseren van overleg met en tussen wijkbewoners over onderwerpen en thema’s die in de wijk spelen. Denk daarbij aan verkeersveiligheid en diverse vormen van overlast.

Op dit moment is de Wijkraad Beinum betrokken bij het overleg over het centrum in de wijk: de locatie rondom de sporthal en de Dekamarkt. Ook het groen, in de vorm van het gemeentelijk project ‘Naar buiten in Beinum’ heeft de nodige aandacht gehad het afgelopen jaar. “Corona maakt het niet makkelijk de wijkactiviteiten te ontplooien, maar we gaan ons voorlopig richten op online communicatie en overleg”, aldus de nieuwe voorzitter.

Wie op de hoogte wil blijven van nieuws uit de wijk Beinum en de activiteiten van de wijkraad, kan zich via secretaris.wijkraadbeinum@gmail.com aanmelden voor de nieuwsbrief. De Wijkraad Beinum is ook te volgen via facebook.com/wijkraadbeinum.