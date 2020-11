Nieuwe Start Adviesraad cliënten- en inwonersparticipatie

RHEDEN/ROZENDAAL – De colleges van Rheden en Rozendaal hebben sinds een medio september 2020 de Adviesraad cliënten- inwonersparticipatie geïnstalleerd, in de volksmond de Adviesraad Sociaal Domein. Er zijn in totaal zijn er 9 leden benoemd: 8 leden uit de gemeente Rheden en 1 lid uit de gemeente Rozendaal. Op 23 oktober heeft digitaal de eerste kennismaking plaatsgevonden tussen de nieuwe leden en de wethouders Gea Hofstede en Anton Logemann van Rheden en Rozendaal.

De Adviesraad is een belangrijk orgaan binnen het sociaal domein en bestaat uit inwoners die gevraagd en ongevraagd advies geven over ontwikkelingen en beleidsvorming en uitvoering van beleid. Zij zijn de spreekbuis voor de kwetsbare inwoners in onze gemeenten en geven hun een stem. De adviesraad heeft als doel inwoners en cliënten te betrekken bij uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid op de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet.

Beoogd wordt om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen, het draagvlak bij de uitvoering te vergroten en invulling te geven aan de participatie van inwoners en cliënten in het sociaal domeinWethouder Hofstede is blij met de Adviesraad. “Zij zijn voor mij een belangrijke graadmeter om te kijken of we als gemeente op de goede weg zijn en of er verbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast geven zij een stem aan mensen die het zelf misschien moeilijk vinden om zich te laten horen.”

Wethouder Anton Logeman gaf aan dat het belangrijk is om vanuit de inwoners een stem te geven over het gemeentelijk beleid en de uitvoering van dit beleid.