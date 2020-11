Nieuwe single van Crazy Habits

DIEREN – De Dierense rockband Crazy Habits zit niet stil. Nu optreden niet mogelijk is, hebben de mannen een nieuwe single opgenomen. Never, never is volgens de band een nummer waar veel mensen wel iets van zullen herkennen. Voor de opnames het nummer heeft Crazy Habits de hulp ingeroepen van toetsenist Wouter Cats. Hij heeft de track voorzien van een ongekende Hammond-sound.

Never, Never is nu te beluisteren op Spotify.