Nieuwe griffier Bronckhorst

BRONCKHORST – Mirjam van Bergen (53 jaar) wordt voorgedragen als nieuwe griffier van de gemeenteraad van Bronckhorst. De werkgeverscommissie van de gemeenteraad stelt de raad voor om haar per 1 januari 2021 te benoemen. Zij wordt in de raadsvergadering van 26 november 2020 geïnstalleerd en start haar werkzaamheden vanaf het nieuwe jaar. Ze volgt interim griffier Aldrik Dijkstra op. Op dit moment is Mirjam van Bergen raadsgriffier in de gemeente Loppersum. Zij verhuist binnenkort naar deze regio. De werkgeverscommissie is erg blij met haar komst. Ze is een enthousiaste griffier die veel ervaring meeneemt.