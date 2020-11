Nieuwe fietsverlichting voor leerlingen Het Rhedens

DIEREN – Om nog maar eens te benadrukken hoe belangrijk goede verlichting op je fiets is, waren Eva en Wouter van ROV Oost-Nederland vrijdagmiddag 27 november op bezoek op Het Rhedens in Dieren. Ze controleerden de aanwezige verlichting en gaven indien nodig nieuwe lampjes mee.

Eva van Uunen en Wouter ten Kate zijn op pad voor het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland. Met grote zakken met fietslampjes gaan ze langs op plaatsen waar veel fietsers komen, zoals sportclubs, stations of drukke kruispunten.

Vrijdagmiddag zijn ze dus op Het Rhedens om met de leerlingen in gesprek te gaan over het belang van goede fietsverlichting. Zodra de jongens en meiden op de fiets de kelder uitkomen, komen ze Eva en Wouter tegen. De twee testen de verlichting en geven, als deze niet in orde is, nieuwe lampjes mee. “We wijzen niet met het vingertje, er zijn ook geen consequenties aan verbonden als de verlichting het niet doet”, vertelt Eva. “We willen met deze actie vooral jongeren stimuleren om zélf hun fietsverlichting op orde te brengen.” Op de rustiger momenten nemen de twee de tijd om met de leerlingen in gesprek te gaan en hen nog eens uit te leggen hoe belangrijk het is dat ze goed zichtbaar zijn in het verkeer.

Wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden (links op de foto) komt even een kijkje nemen en voegt daar een belangrijk punt aan toe: “Goede verlichting is belangrijk, maar dan moeten jongeren ze óók aanzetten.”

De lampjes vinden gretig aftrek onder de jongeren. Hier en daar worden wat werkende lampen gesaboteerd om toch zo’n hip, fel lichtje in bezit te kunnen krijgen. Niet elk lampje zal worden gebruikt waar deze voor is bedoeld, maar de meeste krijgen een mooi plekje aan het fietsstuur. Dat een aantal lampjes een andere bestemming zal krijgen, vindt Eva niet erg. “Elk lampje dat wèl goed wordt gebruikt is er één. En met die andere hebben we toch weer even aandacht gekregen voor goede verlichting.”

Foto: Met een lang schepnet deelt Eva van ROV Oost-Nederland fietslampjes uit aan jongeren bij Het Rhedens in Dieren