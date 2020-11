Nieuwe betaalbare woningen in Elzenbos in Brummen

BRUMMEN – Het college van Brummen heeft groen licht gegeven voor de herstart van het woningbouwproject Elzenbos in Brummen. Als alles goed gaat wordt er in 2022 gestart met de bouw van 100 tot 125 woningen die onderdak moeten bieden aan voornamelijk starters, senioren en jonge gezinnen.

“We zijn erg blij dat we in Brummen in 2022 weer kunnen bouwen”, vertelt wethouder Ingrid Timmer. Het woniningbouwproject Elzenbos kwam door de economische crisis jarenlang stil te liggen. ““Inmiddels is de woningmarkt echter weer aangetrokken en is er een stevige vraag naar nieuwe woningen binnen onze gemeente, vooral onder starters en kleinere huishoudens”, vertelt wethouder wonen Ingrid Timmer.

Het bouwproject is verdeeld in verschillende plandelen, die samen plaats moeten bieden aan 100 tot 125 woningen. Er is ruimte voor betaalbare koopwoningen tot 250.000 euro, sociale huurwoningen, huurwoningen in het middensegment en een klein percentage woningen in de vrije sector.

Volgens Timmer is het belangrijk dat de woningen passen in de omgeving. Het door vrijwilligers aangelegde voedselbos ligt centraal in het plangebied en de bouw moet daar bij passen. “Het groene van het Voedselbos moet terugkomen bij de huizen.” Deze belangrijke opdracht geeft de wethouder mee aan de ontwikkelaars.

“De eerste verkennende gesprekken met marktpartijen zijn inmiddels gevoerd. Dit zijn bedrijven die destijds al betrokken waren bij Elzenbos en door gemaakte afspraken nu een voorrangspositie hebben. In die gesprekken zijn betaalbaarheid en duurzaamheid belangrijke aandachtspunten” aldus Timmer.

“Een zorgvuldige inpassing in de bestaande omgeving staat voorop. Met de ligging van het Voedselbos als centrale groene ontmoetingsplek voor alle aanwonenden, een speelgebied voor kinderen en de ontwikkeling van het zonnepark liggen er immers mooie kansen voor een duurzame inrichting. Volgend jaar willen we met direct aanwonenden, het Voedselbos, BrummenEnergie en de bouwbedrijven aan de slag om deze inrichting concreter vorm te gaan geven. Zo gaan we er samen wat moois van maken, voor zowel nieuwe als bestaande bewoners”, vult wethouder ruimtelijke ordening Pouwel Inberg aan.

Naar verwachting staat 2021 in het teken van de voorbereidingen. Het streven van de gemeente is om rond 2022 de schop in de grond te steken.