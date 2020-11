Natuurmonumenten zoekt boeren voor graslandpercelen in de IJsselvallei

REGIO – Natuurmonumenten heeft een aantal graslandpercelen in de IJsselvallei geselecteerd voor medegebruik in 2021. Voor de komende gunning van deze percelen zoekt Natuurmonumenten boeren die oog hebben voor een natuurrijk ondernemerschap.

Door het medegebruik wil Natuurmonumenten meerwaarde creëren voor ondernemers die op hun eigen bedrijf en gronden stappen zetten of willen gaan zetten op het vlak van natuur en landschap. Het gaat om percelen in onder andere het Beekbergerwoud, de Empese en Tondense Heide, het Leusveld, Noord-Empe en Voorstonden. De geselecteerde graslandpercelen in de IJsselvallei staan gepubliceerd op de website www.nm.nl/ijsselvallei-graslanden

Geïnteresseerden kunnen voor 15 november hun interesse kenbaar maken door het interesseformulier in te vullen en toe te sturen. Op het interesseformulier staan de criteria vermeld die meewegen bij het gunnen van deze percelen aan de meest geschikte partners in het buitengebied.

Natuurmonumenten wil zich samen met boeren inzetten voor meer biodiversiteit, het verhogen van natuurwaarden en een mooier landschap. De biodiversiteit in het landelijk gebied holt achteruit en alleen met de inzet van heel veel boeren, consumenten en andere betrokkenen is het tij te keren. Agrariërs die het anders willen doen, moeten volgens Natuurmonumenten worden gesteund door overheid en maatschappij. Op deze wijze is het mogelijk stappen te zetten naar een manier van boeren die, naast een goede boterham voor de boer, ook veel bodemleven, bloemen en wilde bijen oplevert. Maar tegelijkertijd ook het vertrouwen wint van de consument, van investeerders, van collega´s en de eigen omgeving.