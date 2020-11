Naailes Bij Annelies

LOENEN – Annelies Koeleman uit Loenen geeft naailes voor beginners of gevorderden. Zij geeft privéles of les aan maximaal 3 personen. Deelnemers gaan aan de slag met hippe patronen voor beginners of gevorderden. En als kleding maken nog een te grote uitdaging is, dan zijn er genoeg alternatieven om mee te beginnen. Meer informatie is te verkrijgen via tel. 0624772791 of op Facebook: naailesbijannelieskoeleman.