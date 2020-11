Mooie prijzen in kraslotenactie Veelzijdig Velp

VELP – Tot aan de dag voor Kerst geeft een groot aantal winkeliers in het centrum van Velp krasloten uit aan klanten die de lokale winkeliers met een aankoop ondersteunen. De actie is een herhaling van die van vorig jaar. De ondernemers hebben ook dit jaar weer honderden prijzen beschikbaar gesteld met een totaalwaarde van zo’n 6.000 euro.

Er zijn meerdere hoofdprijzen tot wel 250 euro te winnen, maar daarnaast ook tal van prijzen als wijn, gebak, woningaccessoires, kortingsbonnen en een scala aan andere leuke dingen.

De regels zijn eenvoudig. Bij iedere aankoop boven 10 euro ontvangt de klant een kraslot. De prijs en de naam van het bedrijf dat de prijs beschikbaar heeft gesteld is meteen te zien nadat er gekrast is. De prijzen blijven beschikbaar tot en met 31 januari 2021. Dat geldt natuurlijk niet voor zaken als amandelstaven en oliebollen. De hoofdprijzen bestaan uit shoppingtegoeden.

Met de actie hoopt de ondernemersvereniging de klanten, die de moeite nemen om de lokale ondernemer te steunen met hun aankopen, een leuk vooruitzicht te bieden bij het shoppen in Velp. Door het aanhouden van de coronamaatregelen bieden de Centrum Velp-winkeliers hun klanten nog steeds en misschien wel in toenemende mate een veilige omgeving aan. Tijdens de winkelweekenden van 12/13 en 19/20 december zorgt Veelzijdig Velp voor extra sfeer in het centrum met optredens, traktaties en aanbiedingen.