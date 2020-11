Mondkapjes voor minima

GEM.BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst verdeelt 1000 herbruikbare mondkapjes onder haar inwoners met een laag inkomen. Eén van de maatregelen van het kabinet in de bestrijding van het coronavirus is het dringende advies om een mondkapje te dragen in openbare ruimten. Dat geldt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Voor inwoners op bijstandsniveau betekent het kopen van mondkapjes een extra belasting op een vaak toch al krap budget. Deze inwoners hoeven niets te doen, ze krijgen de mondkapjes voor 15 november thuisgestuurd.