Meet and Greet met de PvdA

RHEDEN – Woensdag 2 december om 20.00 uur houdt de PvdA Rheden een digitale Meet and Greet over het thema wonen. Belangstellenden kunnen vragen stellen aan PvdA-wethouder Gea Hofstede en gedeputeerde Peter Kerris over de woonsituatie in Rheden, Gelderland en Nederland. Zij zullen bij aanvang van de bijeenkomst hun visie geven op dit thema. Daarbij zullen onderwerpen aan de orde komen als sociale woningbouw, lagere huren, helpen van starters, het afschaffen van de verhuurdersheffing en bouwplannen in Rheden.

De elektronische bijeenkomst staat open voor iedereen. Aanmelden vooraf is noodzakelijk aangezien deelname beperkt is. Aanmelden gaat via een e-mail naar pvdarheden@gmail.com. Bij grote belangstelling zal deze Meet en Greet op korte termijn worden herhaald.