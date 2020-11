Marijn Ornstein aanbevolen als dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe

REGIO – Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe heeft besloten om mevrouw mr. Marijn Ornstein bij de Kroon aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf. Het Algemeen Bestuur kwam hiervoor op woensdag 21 oktober extra bijeen.

De nieuwe dijkgraaf wordt na voordracht door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar. Marijn Ornstein volgt Tanja Klip-Martin op die begin januari 2020 aangaf haar ambt als dijkgraaf per 1 augustus 2020 neer te leggen. De wervingsprocedure startte aanvankelijk in maart 2020. Door de Covid-pandemie werd deze uitgesteld en verzocht het Algemeen Bestuur dijkgraaf Tanja Klip-Martin langer aan te blijven. Medio juni werd de procedure herstart.

Op de vacature voor een nieuwe dijkgraaf hebben 68 kandidaten gereageerd. De vertrouwenscommissie voerde in september en oktober gesprekken met kandidaten.Het streven is dat Ornstein, na haar benoeming bij Koninklijk Besluit, met ingang van 1 februari 2021 begint als dijkgraaf bij Waterschap Vallei en Veluwe. De dijkgraaf is de voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van het waterschap.

De aanbeveling van het Algemeen Bestuur wordt nu ter beschouwing voorgelegd aan de Colleges van Gedeputeerde Staten van de Provincies Utrecht en Gelderland. Daarna gaat de aanbeveling, inclusief beschouwing, naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de voordracht voor benoeming bij Koninklijk Besluit.

Foto: Evert van de Worp