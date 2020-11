Man rijdt met 150 km/u door Beekbergen, kinderen op achterbank

BEEKBERGEN – Het politie team Verkeer Oost-Nederland heeft zondag 1 november het rijbewijs van een man ingevorderd die met 150 kilometer per uur over de Arnhemseweg bij Beekbergen scheurde, 80 km/u is hier de maximaal toegestane snelheid. Bij zijn staandehouding bleek hij drie kleine kinderen op de achterbank te hebben in de leeftijd van 2 tot 6 jaar oud. Zijn kinderen zaten alleen vast met een autogordel en niet in de verplichte autozitjes. Zijn rijbewijs werd gelijk ingevorderd en er werd een proces verbaal opgemaakt. Ook werd er een zorgmelding gemaakt in verband met de onveilige situatie in het bijzijn van zijn kinderen.