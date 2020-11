Maatregelen om drukte op Posbank te reguleren

RHEDEN – In deze coronatijd zoeken mensen vaak de mooie natuur van de Posbank op. De afgelopen tijd leidden de grote aantallen bezoekers regelmatig tot onwenselijke situaties. Daarom troffen de gemeenten Rheden en Rozendaal samen met de politie en Natuurmonumenten afgelopen weekend maatregelen om de coronaregels te kunnen naleven en de bezoekers beter te spreiden. Er werd eenrichtingsverkeer ingesteld voor verkeer van en naar de Posbank, er was een tijdelijke toeritdosering, het uitkijkpunt werd tijdelijk gesloten en politie en boa’s controleerden strenger op het naleven van de regels. Na dit weekend evalueerden de verschillende partijen of de maatregelen effectief waren.

Foto: Han Uenk