Maaltijden vanuit de Meent

ANGERLO -Vanwege de nieuwe coronamaatregelen kunnen er op dit moment ook in Dorpshuis de Meent in Angerlo geen activiteiten meer worden gehouden. Om toch verbinding met het publiek te houden, bedachten gastheer René Meulenbeek en zijn medewerker het idee om voor Angerlo en omstreken te gaan koken. Er wordt erwtensoep, boerenkool en zuurkool met rookworst of verse worst gekookt. De maaltijden worden per portie bereid zodat bestellingen afgemeten kunnen worden. Bestellingen kunnen worden opgehaald op vrijdag 4 december tussen 15.00 en 16.30 uur. Bestellingen doorgeven kan via rene.meulenbeek@demeent-angerlo.nl of info@ demeent-angerlo.nl. Bestellen kan ook telefonisch op tel. 06-53448033. Erwtensoep met worst kost 5,95 euro per liter. Zuurkool en boerenkool inclusief worst en jus is voor 5,95 per 500 gram af te halen.