Lonaparkvijver toont lage grondwaterstand

LOENEN – Hoewel het de laatste tijd toch flink heeft geregend, blijkt de grondwaterstand nog erg laag te zijn. Dit geeft een vijver in het Lonapark in Loenen te zien. De vijver staat bijna droog. De tweede vijver wordt gevoed door de overloop van de eerste (hoogste) vijver.

Op de hoek Horstweg-Hoofdweg bevindt zich een tweetal welbronnen. Hier komt het water spontaan naar boven, zoals op veel plekken in en om Loenen. Als de grondwaterstand een goed peil heeft, geven deze bronnen voldoende water met een overloop naar de tweede en daarna naar de derde vijver. Deze overloop is nu maar minimaal. Een klein straaltje is het enige water dat overstroomt. Het wachten is nu op veel meer water, zodat ook de tweede vijver zich weer vult. De derde vijver, die eigendom is van kasteel Ter Horst, wordt gebruikt voor ‘het wateren’ van bomen. De waterstand wordt ook door het kasteel geregeld en is niet afhankelijk van de overloop uit de tweede vijver.

Foto: Martien Kobussen