Loenen Zonnedorp in gesprek met Gedeputeerden

LOENEN – Vrijdag 13 november vond er een gesprek plaats tussen twee leden van Gedeputeerde Staten, Jan Markink en Peter Drenth, twee wethouders van de gemeente Apeldoorn, Jeroen Joon en Nathan Stukker, en bestuursleden van Dorpsraad Loenen Zonnedorp: André Zeyseink, Gerrit van der Sprenge, Marian Zoet, Willem de Zanger, Hein Reusken en Willem Dikker Hupkes. Ook dorpscoördinator Steven Gerritsen was present. Het gesprek vond plaats in het stadhuis in Apeldoorn en was op uitnodiging van Loenen Zonnedorp. Door de coronaregels lukte het helaas niet in Loenen bijeen te komen om de stand van zaken eens door te nemen. Het schaalmodel van de uitkijktoren stond in de zaal en de Loenense vlag waren bij de bijeenkomst prominent aanwezig.

De aandacht voor de problematiek in Loenen was groot bij de gemeentelijke en provinciale bestuurders, alsook de waardering voor alles dat de Loenenaren al realiseerden. De lovende woorden werden door de aanwezige bestuursleden blozend in ontvangst genomen.

De realisatie van de uitkijktoren heeft al vele tegenslagen gekend. De vergunning wordt opnieuw aangevraagd. Er zijn nog steeds mogelijkheden, maar de marges zijn klein vooral ten aanzien van allerlei nieuwe normen waaraan voldaan moet worden. Vooral van de grote betrokkenheid van de Loenenaren, zowel financieel als op gebied van vrijwilligers, waren de Gedeputeerden onder de indruk.

Het project Eerbeek Loenen 2030 kwam uitvoerig ter sprake. De verkeersveiligheid was daarbij een groot aandachtspunt. Jan Markink is van mening dat veel vrachtverkeer in de komende jaren de zuidelijke route vanuit Eerbeek zal gaan nemen en zet zicht daar ook voor in. Daardoor zal naar zijn mening het verkeer door Loenen aanzienlijk gaan afnemen.

Grote belangstelling hadden de gedeputeerden ook voor de Loenense ideeën over de Bruisbeek. De wens voor 24 uurszorg in Loenen kon op veel begrip rekenen.

Aan de orde kwam ook de grote ambities die Loenen heeft op energiegebied. Een pilot om het hele dorp energieneutraal te maken zou mooi zijn.

Verder is uitvoerig gesproken over de woningbouw in de toekomst, met name voor betaalbare woningen voor jongeren en ouderen is uitgebreid behandeld. Afsluitende conclusie was dat verder overleg nodig is. Op de diverse beleidsterreinen zullen vervolgafspraken op korte termijn gepland worden.