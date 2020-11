Loenen krijgt kleurrijke bermen

LOENEN – Velen hebben gereageerd op de oproep van de Vereniging Loenen Zonnedorp om aan te geven waar in het dorp bloeiende bermen een welkome aanvulling zouden zijn op het groen in Loenen. Het bestuur kreeg leuke suggesties, meldingen van eigen initiatieven en daarbij een forse lijst met mogelijkheden waar wat kan worden gedaan.Ook boden enkele Loenenaren hun hulp aan. Het bestuur is aan de slag gegaan en bespreken met de gemeente Apeldoorn wat en waar in het dorp kan worden gedaan aan meer groen en bloemen. Wellicht krijgt Loenen in 2021 veel bloeiende bermen.