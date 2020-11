Lief&Leed lanceert website

ELLECOM – Vrouwenkoor Lief & Leed heeft op 11 november haar eigen website gelanceerd. Zijn deden dit tijdens een zoommeeting. Dankzij Susanne Kamminga en Mick Stomp kan iedereen een indruk krijgen van het koor. Op de website kunnen geïnteresseerden kennis maken met het koor, de dirigent, de pianist en het repertoire. Normaliter komt het koor op woensdagavond samen, maar vanwege corona zit dat er op dit moment even niet in. De leden ontvangen elke week een filmpje met een terugblik naar een eerder optreden, zodat zij toch nog een beetje in contact blijven. Binnenkort wordt er gestart met het Kerstrepertoire van Lief&Leed.

www.vrouwenkoorliefenleed.nl