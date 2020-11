Lichtjesavonden in gemeente Rheden gaan niet door

RHEDEN – Tijdens de jaarlijkse Lichtjesavonden op Begraafplaats en gedenkpark Imboslaan in Dieren en op Begraafplaats en gedenkpark Heiderust in Rheden konden bezoekers de afgelopen jaren met het aansteken van een kaars herinneringen aan overleden dierbaren levend houden. Vanwege corona gaan deze avonden dit jaar niet door.

In 2016 werden deze sfeervolle avonden voor het eerst georganiseerd. Naast het aansteken van kaarsjes, was er ook muziek en de mogelijkheid om onder het genot van een warm drankje met elkaar na te praten en herinneringen op te halen. De Lichtjesavonden vonden plaats in november en december. De afgelopen edities werden goed bezocht en bezoekers waren erg positief.

Team begraafplaatsen van de gemeente Rheden en de samenwerkende organisaties Iris & de Mol uitvaartverzorging uit Rheden, Monuta Dieren en Van der Meer Natuursteen uit Arnhem hopen daarom de Lichtjesavonden volgend jaar weer te kunnen organiseren.