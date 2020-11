Lening Toekomstbestendig wonen in Rheden

RHEDEN -Sinds 1 november hebben inwoners van de gemeente Rheden de mogelijkheid om gebruik te maken van de nieuwe lening Toekomstbestendig Wonen. In deze regeling zijn de Blijverslening, de Nul op de Meter (NOM) regeling en de Duurzaamheidslening samengevoegd.

Toekomstbestendig Wonen is een lening om particuliere woningen te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Deze lening biedt ook de mogelijkheid om

energiemaatregelen te combineren met het levensloopbestendig maken van de woning.

Door deze lening aan te bieden verwacht de gemeente een versnelling in de verduurzaming van Rhedense woningen te realiseren. Met de lening worden particuliere woningeigenaren gestimuleerd om energiebesparende, duurzame, energieopwekkende of klimaatbestendige maatregelen te treffen. Voorbeelden daarvan zijn vloer- en glasisolatie, zonnecollectoren en warmtepompen. Maar ook groendaken en het saneren van asbestdaken vallen onder deze regeling.

Naast de verduurzaming zet gemeente Rheden met deze lening ook in op de levensloopbestendigheid van de woningvoorraad. Gemeente Rheden kent een vergrijzing die sterker is dan het landelijk gemiddelde. In 2040 zal ruim een kwart van de bevolking ouder zijn dan 65.

In Rheden zijn er te weinig woningen om aan de vraag naar levensloopbestendige woningen te voldoen. Naast het toevoegen van levensloopgeschikte woningen moet de huidige woningvoorraad worden aangepast. Lang niet alle inwoners hebben echter de financiële mogelijkheden om dergelijke maatregelen te betalen. Deze lening kan hiervoor uitkomst bieden.