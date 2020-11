Kunstenaars tonen werk geïnspireerd door Jan Mankes

EERBEEK – Afgelopen weekend was de expositie ‘Uitzicht op Jan Mankes’ te bewonderen in Huis ter Eerbeek. In deze bijzondere expositie laten 20 hedendaagse kunstenaars, allen realisten, een werk zien dat geïnspireerd is op het oeuvre van Jan Mankes. De deelnemers bewonderen Jan Mankes om de intimiteit die hij in zijn schilderijen weet op te roepen of zijn geïnspireerd door zijn bijzondere weergave van licht. De tentoonstelling is nog tot en met 28 oktober te bezoeken. De exacte openingstijden zijn te vinden www.100jaarjanmankes.nl.

Foto: Han Uenk

Bijschrift: Organisator Gert Renshof (rechts) toont bezoekers een paar bijzondere werken