VELP – Zaterdag 21 november kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar weer zelf kunst maken in de Tuin van Sjef in Velp. Inspiratie is op te doen in de tuin. Er kunnen bomen of planten getekend of geschilderd worden, maar ook vreemde bouwsels, de vijver of de waterval. De creaties kunnen de kinderen in combinatie met kringloopspullen tot een uniek kunstwerk maken. Deelnemen kost 8 euro. De workshop begint om 14.00 uur en eindigt rond 16.30 uur. Inschrijven kan alleen via cultuurensportstimulering.nl.