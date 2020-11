Korte films als inspiratie op school

BRUMMEN – In de periode dat er vanwege corona geen kunstvakdocenten in de scholen konden komen, heeft Cultuurpunt Brummen gewerkt aan korte films voor de kinderen, in samenwerking met Cultuur Oost en FilmHUB Oost. Filmmaker Inge Theunissen maakte drie gefilmde portretten van muziekdocenten en een portret van beeldhouwer Monique Bosch. De films maken leerkracht en kinderen enthousiast en zetten de kinderen aan het werk met bijvoorbeeld rietjes, flesjes en boetseerklei. Door het maken van de films hebben de kunstvakdocenten veel geleerd over filmen, weten kinderen en leerkrachten meer over muziek en boetseren en kunnen de kinderen op school aan de slag.