Koning Willem-Alexander opent Veteranenbegraafplaats Loenen

LOENEN – Donderdagochtend 26 november opende Zijne Majesteit de Koning de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen en bezocht hij samen met directeur Theo Vleugels het nieuwe herdenkings- en educatiecentrum. Hier luisterde de koning naar verhalen van nabestaanden van oorlogsslachtoffers en veteranen die uit eigen hand vertellen over hun ervaringen in oorlogsgebied. De koning opende de begraafplaats door plaats te nemen voor een wel heel bijzondere spiegel. Na de openingshandeling volgde een wandeling over de Veteranenbegraafplaats en sprak koning Willem-Alexander met mensen over de aanleg daarvan, de bouw van het herdenkings- en educatiecentrum, de vaste en wisselende exposities en het educatieprogramma. Nieuwe centrum is van woensdag tot en met zondag van 10.00 tot 16.00 te bezoeken. Reserveren is in verband met de coronamaatregelen verplicht.

Foto: Rob Gieling Fotografie