Kinderburgemeester Matthijs mag nog een jaartje door

DOESBURG – Matthijs de Jager (11) blijft nog een jaar de Doesburgse kinderburgemeester. Door corona gingen veel activiteiten niet door en kon de kinderraad maar één keer vergaderen. Hierdoor kon Matthijs nauwelijks zijn ambt uitoefenen. In overleg met hem is besloten zijn benoeming met een jaar te verlengen.

Matthijs had zijn jaar als kinderburgemeester wel iets anders voorgesteld. Na zijn benoeming in februari ging de kinderburgemeester van Doesburg met veel enthousiasme van start, maar helaas gooide corona roet in het eten. Officiële momenten werden van de agenda geschrapt. Wel kwam hij nog regelmatig samen met burgemeester Loes van der Meijs voor een kopje koffie op thee. “In het begin vond ik dat best wel spannend, maar inmiddels niet meer”, vertelt Matthijs. Tijdens deze gesprekken bespreken de burgemeesters de stand van zaken en worden plannen voor de toekomst gemaakt.

In de herfstvakantie kreeg Matthijs het goede nieuws dat zijn burgemeesterschap met een jaar verlengd wordt. “Nu kan ik meer doen!”, was zijn enthousiaste reactie. Het verwelkomen van Sinterklaas in Doesburg, een van de dingen waar hij het meeste naar uit heeft gekeken kan hij nu hopelijk alsnog meemaken. “Dat is een van de belangrijkste taken van de kinderburgemeester en ik hoop dat ik dit volgend jaar mag doen.” Ook heeft hij nog een duidelijke missie: Meer aandacht voor natuureducatie. “Er zijn heel veel bijzondere dieren in Doesburg en omgeving en daar is maar weinig aandacht voor op school. Daar zou ik graag verandering in willen brengen.”