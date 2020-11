Kerstverkoop PKN Kerk Loenen

LOENEN – Ieder jaar kort voor Kerst houdt een vrijwilligersgroep van de PKN Kerk in Loenen een kerstverkoop. Door de coronaperikelen kan de verkoop helaas niet doorgaan maar men wil toch de verkoop van graftakken en kerststukken voortzetten. De groep gaat nu werken met afhalen van de bestelde spullen op verschillende dagdelen in de week van 7 tot en met 12 december. De graftakken kosten 17 euro en de kerststukken 15 euro. Tot 30 november kan er besteld worden bij Christien Jurriëns, Horstweg 19a in Loenen of via christienjurriens@gmail.com.