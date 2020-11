Kerstkaartenactie Podium Jansen & de Feijter

VELP – Ouderen die alleen zijn, of mensen die door corona aan huis zijn gebonden, kunnen in deze periode wel een opstekertje gebruiken. Een kerstkaart, een klein gebaar, kan een mens zo blij maken. Vrijwilligers van de stichting Cultureel Podium beginnen een kerstkaartenactie, waaraan iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen, onder andere door zelfgemaakte kaarten bij de boekhandel Jansen & de Feijter in te leveren of extra kerstkaarten te kopen. Deze worden dan bezorgd bij mensen die wel een kaartje kunnen gebruiken.

De leerlingen van de Fredericusschool in de Emmastraat gaan 200 kerstkaarten maken. Deze kaarten worden op 11 december aangeboden aan de boekhandel. Ook Ons Raadhuis in de Emmastraat ondersteunt deze actie en zorgt dat een deel van de kaarten wordt bezorgd bij haar vaste bezoekers, die op dit moment niet naar het Raadhuis kunnen komen.

Het is ook mogelijk om de actie financieel te ondersteunen. Doneren kan op rekening NL03 INGB 0007 7362 98 van Stichting Cultureel Podium o.v.v. Actie kerstkaart. Mensen die mee willen helpen met schrijven of met het rondbrengen van kaarten kunnen mailen naar podiumjansendefeijter@gmail.com.

Mensen die aan huis zijn gebonden, maar graag zelf een (kerst)kaart willen laten versturen, kunnen contact opnemen met de boekhandel (026) 362 8959 of mailen naar info@eenpassievoorboeken.nl. Vrijwilligers van de stichting zorgen er dan voor dat de kaarten worden geschreven en gepost.