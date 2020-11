Kerstengelproject in Loenen

LOENEN – In de donkere dagen voor kerst zijn er heel wat mensen die behoefte hebben aan licht en troost en het kan daarbij een groot gemis zijn om de nabijheid an anderen te moeten missen. Dit jaar gaan de kinderen van See You Again, van de Protestantse Gemeente in Loenen, meedoen aan het Kerstengelproject, waarin het draait om het omzien naar elkaar.

In de vier weken voor kerst stoppen de kinderen op elke adventzondag een kaartje, gedicht of kleine attentie door de brievenbus bij iemand die om wat voor reden dan ook wat extra aandacht nodig heeft. Dit gebeurt anoniem, zodat de ontvanger niet weet wie de ‘kerstengel’ is. De eerste keer zit er een briefje bij de kaart, zodat de ontvanger weet wat het project inhoudt.

Niet alleen de kinderen van See You Again, ook andere inwoners van Loenen kunnen een kerstengel zijn. “Kent u iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken? Doe dan op elke adventszondag of in die week uw bijdrage bij deze persoon in de brievenbus (of zet het bij de deur)”, roept de PKN op. Een adres van een dorpsgenoot is op te vragen via kerstengel@pknloenenveluwe.nl. Hier is ook meer informatie verkrijgbaar, evenals voorbeeldbrieven.